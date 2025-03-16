США могут потратить полвека на строительство ледоколов

США потребуется до полувека на строительство 48 ледоколов, считает источник в российской судостроительной отрасли, сообщает РИА «Новости».

Президент США Трамп ранее заявил, что Штаты планируют заказать строительство 48 ледоколов. Он напомнил, что у России сейчас «порядка 40 ледоколов», а у США – только один, и подчеркнул, что в Арктике проходят важные маршруты.

потребуется до полувека на строительство 48 ледоколов, считает источник в российской судостроительной отрасли.

«Уже много раз говорилось о том, что плохую службу американскому судостроению сыграло принятие в США в 1920 году документа, известного как «Акт Джонса», который требует осуществлять перевозки между американскими портами судами, построенными в США, являющимися собственностью Америки с американским экипажем на борту», – добавил он.

Эффективность американского судостроения сейчас в 2-2,5-3 раза хуже среднемирового, если брать за образец Китай или Южную Корею, отметил собеседник агентства.

«Можно строить ледоколы за рубежом, но все равно возникают проблемы материалов, энергодвигательных установок и другие вопросы, которые в мире решали еще с 1940-1950-х годов», – сказал он.

«Сколько времени у США займет реализация программы строительства 48 ледоколов – сказать трудно, все зависит от того, какие ресурсы, прежде всего финансовые, будут направлены на этот проект. В любом случаем, такая программа может занять до 50 лет», – подытожил источник.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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