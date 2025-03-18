В ХМАО аварийно сел Ми-8 с отказавшим двигателем

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Газпромавиа» совершил жесткую посадку в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. Вертолет выполнял контрольный полет в районе аэродрома Советский для проверки работы систем, которая не может быть выполнена на земле.

«На борту воздушного судна пассажиров не было, экипаж не пострадал. По данному факту Уральской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Аэропорт города Советский работает штатно, задержек рейсов нет, сообщили ТАСС в аэрогавани.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку в связи с авиапроисшествием по ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). По информации ведомства, во время полета загорелся датчик отказ двигателя. Командир экипажа совершил аварийную посадку. У вертолета повреждены шасси.

Ханты-Мансийск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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