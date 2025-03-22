Девять человек пострадали в лобовом столкновении легковушки и автобуса в Марий Эл

В Марий Эл в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса пострадали 9 человек, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в субботу около шести часов утра в Советском районе на 40 км автодороги Йошкар-Ола – Уржум. По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом.

В результате ДТП водитель иномарки получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. «Есть информация о восьми пострадавших пассажирах автобуса», – говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются.

Прокуратура Советского района контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

Йошкар-Ола, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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