Внутренние пассажирские авиаперевозки в России уходят в минус

Российские авиакомпании в феврале 2025 года сократили пассажиропоток почти на 3% в годовом измерении – до 6,95 млн человек. Об этом свидетельствую статистические данные Росавиации.

Внутрироссийские пассажироперевозки в январе-феврале сократились на 3,1% – до 10,9 млн человек. В то же время на международных линиях трафик вырос на 3% – до 3,8 млн человек. В частности, на рейсах между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ этот показатель стал больше на 12,9% – 2,5 млн пассажиров.

При этом ключевой показатель – пассажирооборот российских авиакомпаний – остался практически на прежнем уровне: рост на 0,1%, до 39,4 млрд пасс.-км.

Стоит отметить, что тенденция во многом может быть связана с ценами на авиаперелеты. Как ранее заявлял президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, стоимость авиабилетов по внутренним направлениям в 2024 году выросла на 22,5%. По его словам, средняя стоимость билета туда-обратно составила в прошлом году 16,1 тысячи рублей против 13,14 тысячи рублей в 2023 году. В то же время стоимость билетов по зарубежным направлениям выросла всего на 3%, а перелет туда-обратно за границу в 2024 году обошелся в среднем в 42,1 тысячи рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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