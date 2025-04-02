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Среда, 2 апреля 2025, 10:56 мск

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Под Красноярском сошли с рельсов девять грузовых вагонов

В Красноярском крае часть вагонов грузового поезда сошла с рельсов. В результаты были задержаны несколько составов.

Инцидент произошел в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. С путей сошли девять вагонов, груженные ломом черных металлов.

«Для восстановления движения к месту направлены восстановительные поезда со станций Ачинск и Красноярск», – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент вызвал задержку поездов. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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