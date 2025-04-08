В Афганистане запретили заниматься частным извозом

Власти Афганистана запретили использовать личные автомобили в качестве такси. Теперь водители должны получать лицензию и перекрашивать свои машины.

Главное управление дорожного движения МВД Афганистана выпустило распоряжение, согласно которому «ни один быстроходный личный легковой автомобиль больше не сможет нелегально использоваться в качестве такси в Кабуле и провинциях», сообщает афганский государственный телеканал RTA.

Если гражданин собирается заниматься извозом, он должен зарегистрировать автомобиль в управлении дорожного движения и получить соответствующую лицензию. Нарушителям грозит крупный штраф.

В Афганистане многие работают в такси нелегально. Водителям не хватает денег, чтобы приобрести лицензию. Более того, машину придется перекрасить в бело-голубой цвет, что также стоит довольного дорого.

Кабул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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