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Суббота, 12 апреля 2025, 09:51 мск

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Под Нижним Новгородом иномарка сбила семь пешеходов

В Нижегородской области семь человек пострадали в результате наезда легкового автомобиля на пешеходов. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

ДТП произошло около 02:50 субботы в Балахнинском районе. По данным правоохранителей, 22-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris не справился с управлением, выехал на обочину встречного движения и совершил наезд на группу пешеходов.

В результате происшествия пострадали семь пешеходов – пять мужчин и две женщины. Все они доставлены в больницу. Двое пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены домой, еще двое госпитализированы, трое проходят медицинский осмотр.

Сотрудники ОМВД России «Балахнинский» устанавливают обстоятельства ДТП.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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