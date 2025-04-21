В Омской области дорожники ремонтировали одну дорогу и разбили другую

В Омской области дорожные службы строили новую дорогу и разбили проезд к селу. Местные жители обратились в министерство транспорта и районную администрацию.

Новую трассу прокладывали в Марьяновском районе. При этом грузовики, задействованные в дорожных работах, привели в негодность проезд к селу Орловка.

Жители обратились к региональному министерству транспорта с вопросом, будут ли теперь ремонтировать испорченное полотно. Там заявили, что заказчиком работ является администрация Марьяновского района и они же будут отвечать за устранение нарушений.

«В адрес администрации района и подрядной организации, которая выполняет подвоз материалов, были направлены письма о необходимости соблюдения разрешенной массы транспортных средств и о восстановлении дорожного покрытия,» – отметили в министерстве.

Омск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube