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Понедельник, 28 апреля 2025, 11:24 мск

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Аэропорт Перми приостановил работу из-за снегопада

Аэропорт Перми временно не обслуживает рейсы из-за сильного снега. Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

«Аэропорт Пермь временно закрыт по метеоусловиям. В районе воздушной гавани ограниченная видимость из-за снегопада», – говорится в сообщении. Об отмене ограничений пообещали сообщить дополнительно.

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение, информирует региональный гидрометцентр в своем телеграм-канале. В течение понедельника и вторника по югу и востоку региона ожидается очень сильный снегопад, налипание мокрого снега и гололед.

Пермь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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