Аэропорт Новокузнецка временно закрыт по техническим причинам

Аэропорт в Новокузнецке Кемеровской области временно не принимает самолеты по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба аэрогавани.

«Специалисты аэродромной службы устраняют причину, в ближайшие часы воздушная гавань возобновит работу», – сказано в сообщении. Сама причина не уточняется.

По данным пресс-службы, задержаны рейсы в Казань, Екатеринбург и Новосибирск. Рейс из Казани отправлен на запасной аэродром в Новосибирск. Кроме того, задержан рейс из Новосибирска.

В аэропорту предупредили о других возможных изменениях в расписании и попросили следить за онлайн-табло.

Новокузнецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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