В Алтайском крае сошел с рельсов тепловоз

В Алтайском крае произошла авария на железной дороге. С рельсов сошел тепловоз и два вагона. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР.

«По предварительным данным, на станции Тягун в Заринском районе при проведении маневровых работ произошел сход тепловоза, одного вагона и тележки другого вагона без опрокидывания», – говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что результате аварии никто не пострадал. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, оценивается размер ущерба.

Следователи проводят проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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