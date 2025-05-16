Грузовик разрушил автомобильный мост в Бурятии

В Бурятии водитель грузовика нарушил правила и разрушил мост. Об этом сообщается в телеграм-канале управления региональных автомобильных дорог республики.

«В Еравнинском районе большегруз разрушил мост на дороге Улан-Удэ-Романовка-Чита. Проезд полностью ограничен», – говорится в сообщении.

Установлено, что грузовой автомобиль нарушил установленные ограничения по весовым нагрузкам – 6 тонн на ось.

«Для восстановления движения принято решение об оперативной организации объездной дороги. В последующем будет решаться вопрос о ремонте моста», – добавили в дорожном управлении.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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