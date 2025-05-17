Летевший в Москву самолет вынуждено сел в Новосибирске из-за неполадки

Самолет, летевший из Горно-Алтайска в Москву, вынужденно сел в Новосибирске по техническим причинам. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня около 10.00 (06.00 мск) в ходе выполнения рейса по маршруту Горно-Алтайск – Москва (Домодедово) воздушное судно Airbus A-320 авиакомпании «Сибирь» по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Толмачево имени А.И. Покрышкина (Новосибирск), – говорится в сообщении.

Борт отстранили от полетов на время диагностики. 150 пассажиров полетят в столицу на другом самолете.

«Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, взято на контроль соблюдение прав пассажиров», – добавили в надзорном ведомстве.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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