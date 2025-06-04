В самолете Санк-Петербург – Якутск загорелся пауэрбанк, пострадала пассажирка

Пассажирка рейса Санкт-Петербург – Якутск авиакомпании «Якутия» получила ожоги ступни из-за загоревшегося пауэрбанка. Девушка доставлена в ожоговый центр республиканской больницы в Якутске. Правоохранители начали проверку по факту инцидента. Об этом информирует управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Ранее пресс-служба авиакомпании «Якутия» сообщила, что задымление из-за закоротившего портативного аккумулятора произошло на борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Якутск. Источник задымления удалось быстро найти в ручной клади одного из пассажиров, и самолет смог продолжить полет в штатном режиме. Посадка в пункте назначения прошла благополучно.

В свою очередь, транспортная полиция сообщила, что в медпункт аэропорта Якутска с рейса Санкт-Петербург – Якутскдоставлена 21-летняя пассажирка рейса с ожогами ступни. «Девушка пояснила, что во время полета самовоспламенился ее портативный аккумулятор и она потушила его ногами, при этом получила ожог», – сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшая доставлена в ожоговый центр республиканской больницы, более никто за помощью не обращался.

По информации правоохранителей, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Якутск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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