Самолет с сотрудниками Авиалесоохраны пропал в Якутии

Росавиация ведет поиски самолета Ан-2 с сотрудниками Авиалесоохраны, подавшего сигнал бедствия в Якутии. По предварительным данным, на борту находятся пять человек – два пилота и три специалиста- наблюдателя. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По данным ведомства, Самолет Ан-2 авиакомпании «МиАн» совершал полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе Якутии. На воздушном судне сработал аварийный радиомаяк.

На поиски пропавшего Ан-2 вылетел вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний». На его борту – спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы.

Ранее в оперативных службах региона ТАСС сообщили, что самолет мониторил лесопожарную обстановку, когда с ним пропала связь. Отмечалось, что на его борту находятся два члена экипажа и наблюдатель Авиалесоохраны.

Якутск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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