Найден пропавший в Якутии самолет Ан-2

Спасатели обнаружили пропавший в Якутии самолет Ан-2. Находившиеся на его борту люди живы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Самолет Ан-2 авиакомпании «МиАн», вылетевший днем 10 июня на авиамониторинг лесных пожаров в Томпонском улусе, перестал выходить на связь. На воздушном судне сработал аварийный радиомаяк. На поиски самолета вылетел вертолет Ми-8 со спасателями Якутской региональной поисково-спасательной базы.

По уточненным данным Росавиации, на борту Ан-2 находились три человека – два пилота и специалист-наблюдатель. Все они живы, по предварительным данным, люди получили ссадины и ушибы. Вертолет доставил пилотов самолета и наблюдателя в аэропорт Хандыга поселка Теплый Ключ.

Якутск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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