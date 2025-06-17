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Вторник, 17 июня 2025, 14:12 мск

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Десять поездов задерживаются из-за обвала скалы на побережье Кубани

На Черноморском побережье Краснодарского края из-за ливней произошел обвал скальных пород на железнодорожное полотно. В результате было приостановлено движение поездов на перегоне Туапсе – Шепси. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. В связи с этим задержаны 10 поездов.

В их числе:
Туапсе – Имеретинский Курорт (задержка 2 часа);
«Ласточка» Аэропорт Сочи – Ростов (+1 час 28 мин.);
Туапсе – Имеретинский Курорт (+1 час 26 мин.);
Тамбов – Адлер (+1 час 21 мин.);
Кисловодск – Адлер (+1 час 18 мин.);
Сухум – Санкт-Петербург (+1 час 09 мин.);
Ростов – Адлер (+1 час 08 мин.);
Красноярск – Адлер (+58 мин.);
Астрахань – Имеретинский Курорт (+36 мин.);
Москва – Адлер (+35 мин.).

На место происшествия была отправлена бригада железнодорожников, которая оперативно расчистила участок. Движение по одному из путей открыли в 5:15, а в 05:47 – полностью восстановили, уточнили в РЖД.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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