Десять поездов задерживаются из-за обвала скалы на побережье Кубани

На Черноморском побережье Краснодарского края из-за ливней произошел обвал скальных пород на железнодорожное полотно. В результате было приостановлено движение поездов на перегоне Туапсе – Шепси. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. В связи с этим задержаны 10 поездов.

В их числе:

Туапсе – Имеретинский Курорт (задержка 2 часа);

«Ласточка» Аэропорт Сочи – Ростов (+1 час 28 мин.);

Туапсе – Имеретинский Курорт (+1 час 26 мин.);

Тамбов – Адлер (+1 час 21 мин.);

Кисловодск – Адлер (+1 час 18 мин.);

Сухум – Санкт-Петербург (+1 час 09 мин.);

Ростов – Адлер (+1 час 08 мин.);

Красноярск – Адлер (+58 мин.);

Астрахань – Имеретинский Курорт (+36 мин.);

Москва – Адлер (+35 мин.).

На место происшествия была отправлена бригада железнодорожников, которая оперативно расчистила участок. Движение по одному из путей открыли в 5:15, а в 05:47 – полностью восстановили, уточнили в РЖД.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube