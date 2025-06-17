В Беслане на железнодорожном переезде поезд столкнулся с грузовиком

В Северной Осетии на железнодорожном переезде столкнулись локомотив и «Камаз». Водитель грузовика госпитализирован.

Инцидент произошел в Беслане, сообщает республиканское управление МЧС в своем телеграм-канале.

«В результате столкновения пострадал водитель автомобиля, он доставлен в Республиканскую клиническую больницу г. Владикавказа», – говорится в сообщении.

К ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия были привлечены семь специалистов и две единицы техники. Отмечается, что задержки поездов в связи с инцидентом не было.

Владикавказ, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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