Что-то феноменальное: Xiaomi получил за час 300 тысяч предварительных заказов на свой первый внедорожник

Китайский производитель Xiaomi, известный своими смартфонами и электроникой, сообщил, что получил около 300 000 предварительных заказов за один час на свой первый внедорожник. Пекинский бренд уже выпустил спортивный полностью электрический седан. В четверг вечером компания объявила в социальной сети Weibo, что за один час было получено 289 000 предварительных заказов на YU7 – его первый внедорожник, стартовая цена которого составляет 253 500 юаней (30 200 евро).

Основатель и генеральный директор группы Лэй Цзюнь сказал, что он был поражен реакцией клиентов. «Это безумие. За две минуты мы получили в общей сложности 196 000 предварительных заказов, 128 000 из которых были не подлежащими возврату. Мы все можем стать свидетелями чего-то феноменального для китайской автомобильной промышленности», – сказал он.

Напомним, что технологический гигант вышел на авторынок в прошлом году со своим седаном SU7.

Пекин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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