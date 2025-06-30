В Якутии самолет после вылета в Москву аварийно вернулся в аэропорт отправления

В Якутии начали проверку после аварийной посадки самолета авиакомпании «Сибирь», следовавшего из Нерюнгри в Москву, в аэропорту отправления. На борту находились 163 пассажира и шесть членов экипажа.

Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, по предварительным данным, экипаж самолета, следовавшего по маршруту Нерюнгри – Домодедово, выявил техническую неисправность. Неполадка была обнаружена через несколько минут после взлета, уточняет транспортная прокуратура. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, посадка прошла благополучно.

Якутские следователи начали доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Нерюнгринская транспортная прокуратуря взяла под контроль ход проведения доследственной проверки Восточным МСУТ СК России. Также контролируется соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг, информирует Дальневосточная транспортная прокуратура.

Якутск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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