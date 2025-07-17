В Татарстане запретили продавать бензин детям

В Татарстане ограничили продажу бензина несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Ограничения продажи несовершеннолетним автомобильного бензина устанавливаются в целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма и предотвращения гибели на дорогах детей, выезжающих на дороги общего пользования на технических средствах передвижения – мопедах, квадроциклах, питбайках и другом мототранспорте», – говорится в сообщении.

При этом дети, достигшие 16-летнего возраста и имеющие права на управление ТС, смогут заправляться на АЗС.

За несоблюдение предлагается штрафовать граждан на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей.

По данным управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану, количество ДТП с участием мототранспорта и несовершеннолетних в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилось на 40%, количество погибших возросло в три раза.

Казань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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