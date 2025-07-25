В аэропорту Сочи задерживается вылет и прилет 38 рейсов

В аэропорту Сочи после введения временных ограничений прошедшей ночью на прилет и вылет задерживается 38 авиарейсов. Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

«На данный момент на вылет задержано 20 рейсов (более двух часов), на прилет задержано 18 рейсов (более двух часов)», – говорится в сообщении.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

В авиагавани добавили, что рейсы выполняются согласно очередности и готовности воздушных судов.

Напомним, ночью 25 июля аэропорт Сочи приостанавливал работу примерно на два часа в целях обеспечения безопасности полетов. По данным Росавиации, временные ограничения на обслуживание рейсов также вводились в аэропортах Тамбова, Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика и Ставрополя.

Сочи, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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