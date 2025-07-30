Новые АЗС в России с 2026 года оснастят зарядками для электрокаров

В 2026 года все новые автозаправочные станции в России должны будут иметь зарядки для электромобилей. Соответствующие требования утвердило правительство РФ.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, с 1 марта 2026 года при строительстве новых АЗС необходимо будет предусматривать возможность быстрой зарядки электромобилей – с использованием зарядных станций постоянного тока мощностью не менее 44 кВт.

Нововведение касается АЗС, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, при наличии технологического присоединения к электрическим сетям.

По словам замминистра экономического развития Михаила Каминского, в настоящее время в РФ зарегистрировано уже более 67 тысяч «электричек». Их эксплуатация в большей степени ограничивается городскими улицами, где плотность электрозарядных станций существенно выше, чем на трассах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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