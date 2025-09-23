Ледоколы будут ходить по Севморпути по расписанию

Российские ледоколы в целях повышения конкурентного преимущества будут ходить по маршруту Северного морского пути (СМП) по расписанию, а грузовые суда – встраиваться в караваны, пояснил глава Росатома Алексей Лихачев.

«У нас есть такое понятие, как «электричка». Наши ледоколы будут ходить по расписанию, а грузовые суда – встраиваться в караваны, чтобы сэкономить издержки и повысить конкурентоспособность перевозимых грузов», – приводит его слова газета государственной корпорации «Страна Росатом».

Так, напоминает издание, к 2026 году будет принято решение о строительстве дополнительных ледоколов в связи с изменением финансово¬-экономической модели и появлением Трансарктического транспортного коридора (ТТК), который объединит морской, железнодорожный и автомобильный транспорт.

«У нас появился новый фактор – большая пропускная способность по ТТК, и мы должны обеспечить стабильную работу в этом коридоре. Прежние решения базировались на дефиците атомного флота. Сейчас другая реальность», – отметил Сергей Франк, глава Совета участников судоходства по СМП.

Для этих целей Минтранс, Росатом и РЖД создают национальную цифровую транспортно¬-логистическую платформу, которая интегрирует данные разных ведомств. Для развития ТТК необходимо будет понять транспортную базу (что и куда везти) и потенциал судостроения (что и сколько могут произвести отечественные верфи).

Москва, Елена Васильева

