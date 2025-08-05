В Ростовской области задерживаются поезда из-за пожара на станции

Возгорание технического здания на станции Старая Станица в Ростовской области привело к сбою в графике движения пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
«5 августа в результате возгорания технического здания на станции Старая Станица Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области имеются задержки движения пассажирских поездов», – говорится в сообщении.
Транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров, в случае их нарушения будут приняты меры реагирования, добавили в надзорном ведомстве.
В РЖД инцидент на станции пока не прокомментировали.
Ростов-на-Дону, Наталья Петрова
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