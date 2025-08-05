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Вторник, 5 августа 2025, 12:09 мск

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В Ростовской области задерживаются поезда из-за пожара на станции

Возгорание технического здания на станции Старая Станица в Ростовской области привело к сбою в графике движения пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

«5 августа в результате возгорания технического здания на станции Старая Станица Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области имеются задержки движения пассажирских поездов», – говорится в сообщении.

Транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров, в случае их нарушения будут приняты меры реагирования, добавили в надзорном ведомстве.

В РЖД инцидент на станции пока не прокомментировали.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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