Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Тюмени

Самолет Ан-24 с 40 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в тюменском аэропорту Рощино. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Надзорное ведомство и Следственный комитет начали проверку в связи с авиапроисшествием.

«По предварительным данным, утром 18 августа 2025 года воздушное судно Ан-24 авиакомпании «А 247» при выполнении взлета в аэропорту Рощино выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы», – говорится в сообщении.

На борту самолета находилось 46 человек: шесть членов экипажа и 40 пассажиров. Пострадавших нет, отметили в прокуратуре. Воздушное судно отбуксировано на стоянку. Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Инцидентом также занялись следователи Тюменского следственного отдела на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. «Организовано проведение доследственной проверки в связи с возможными нарушениями правил полетов», – сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России. Выясняют все обстоятельства и причины происшествия. По предварительной версии, Ан-24 выкатился за пределы ВПП из-за технических неполадок в тормозной системе.

Тюмень, Наталья Петрова

