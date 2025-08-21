В Бурятии локомотив сошел с рельсов

В Бурятии сошел с рельсов локомотив. По предварительным данным, пострадавших нет.
Инцидент произошел в парке станции Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия. При проведении маневровых работ произошел сход локомотива пятью колесными парами.
«В результате происшествия пострадавших нет. Размер ущерба устанавливается», – говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ведомство проводит доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Улан-Удэ, Зоя Осколкова
