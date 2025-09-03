В Приамурье грузовик обрушил мост через реку

В Амурской области грузовик провалился на мосту, оставив село без транспортного сообщения. Об этом сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

Инцидент произошел у села Светильное в Шимановском округе. Перегруженная фура обрушила мост через реку Большая Пера.

Проезд оказался заблокирован. Оценивается ущерб, после чего начнутся работы по восстановлению моста.

Причины обрушения выясняются. Предположительно, водитель превысил нормативную нагрузку на путепровод.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

