В Приамурье из-за сломанных рельсов задержали три поезда

В Амурской области обнаружили излом рельсов на участке Забайкальской железной дороги. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, на 7550-м километре перегона Дактуй-Тыгда Забайкальской железной дороги и 7575-м километре перегона Чалганы-Тыгда обнаружены изломы рельсов после проследования грузовых поездов.
Отмечается, что поломка произошла в процессе эксплуатации без постороннего вмешательства.
«В результате задержка трех пассажирских поездов составила от 2 часов 30 минут до 7 часов 40 минут», – говорится в сообщении.
В настоящее время движение по обоим перегонам восстановлено. Проводится проверка соблюдения требований законодательства безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Благовещенск, Зоя Осколкова
