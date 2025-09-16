российское информационное агентство 18+

Вторник, 16 сентября 2025, 11:01 мск

В Приамурье из-за сломанных рельсов задержали три поезда

В Амурской области обнаружили излом рельсов на участке Забайкальской железной дороги. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, на 7550-м километре перегона Дактуй-Тыгда Забайкальской железной дороги и 7575-м километре перегона Чалганы-Тыгда обнаружены изломы рельсов после проследования грузовых поездов.

Отмечается, что поломка произошла в процессе эксплуатации без постороннего вмешательства.

«В результате задержка трех пассажирских поездов составила от 2 часов 30 минут до 7 часов 40 минут», – говорится в сообщении.

В настоящее время движение по обоим перегонам восстановлено. Проводится проверка соблюдения требований законодательства безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Благовещенск, Зоя Осколкова

