Вторник, 23 сентября 2025, 11:23 мск

В Бурятии шесть человек пострадали в аварии с участием автобуса

Маршрутный автобус с пассажирами съехал в кювет в Бурятии, пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

ДТП произошло сегодня в районе поселка Вахмистрово в Улан-Удэ. 57-летний водитель маршрутного автобуса Hyundai County совершил съезд с дороги в кювет.

«В настоящее время медиками осматриваются шесть пассажиров», – говорится в сообщении.

По словам пассажиров, водителю стало плохо за рулем. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

