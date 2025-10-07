Аэропорты Сочи и Геленджика приостановили работу из-за угрозы удара БПЛА

В аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов.

Добавим, ранним утром на территории Новороссийска была объявлена угроза атаки беспилотников, сообщал глава города Андрей Кравченко. Около 8:17 мск сигнал опасности удара БПЛА отменили.

В ночь на вторник, 7 октября, ограничения вводились в аэропортах Волгограда, Калуги, Волгограда и Ярославля. Все воздушные гавани, за исключением аэропорта Ярославля, возобновили обслуживание рейсов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube