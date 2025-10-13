Стало известно, у машин какого цвета выше риск стать жертвой «бомбардировок» птичьим пометом

Американские аналитики провели опрос и выяснили, на автомобили какого цвета чаще всего испражняются птицы. Об этом сообщает Naked Science.

Американский поставщик металлоконструкций заказал исследование, чтобы выяснить, влияет ли цвет автомобиля на выбор цели для «бомбардировки» птичьи пометом. В опросе приняли участие более тысячи автовладельцев.

Выяснилось, что чаще всего убирать за пернатыми приходится собственникам машин коричневого, красного и черного цветов. При этом авто светлых оттенков – белые и серебристые – оказались менее привлекательными для птиц.

Результаты исследования подтвердили данные, полученные в Великобритании в 2012 году. Тогда выяснилось, что больше всего птичьи испражнения досаждали владельцам красных, синих и черных автомобилей, а серые/серебристые и зеленые привлекали пернатых в наименьшей степени.

Москва, Зоя Осколкова

