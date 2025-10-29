В РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарт

При онлайн-покупке билетов на поезд в плацкарт изменилась система оплаты постельного белья. Теперь пассажирам самостоятельно нужно ставить галочку для приобретения этой услуги, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Федеральную пассажирскую компанию».

В настоящее время пассажиров получают уведомление о возможности покупки постельного белья в плацкарт в качестве дополнительной услуги. При оформлении проездного документа в кассе о данной возможности должен рассказать кассир, пояснили в ФПК.

Новая система запущена в связи вступлением в силу с 1 сентября поправок в закон «О защите прав потребителей».

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

