Среда, 29 октября 2025, 17:00 мск

В РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарт

При онлайн-покупке билетов на поезд в плацкарт изменилась система оплаты постельного белья. Теперь пассажирам самостоятельно нужно ставить галочку для приобретения этой услуги, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Федеральную пассажирскую компанию».

В настоящее время пассажиров получают уведомление о возможности покупки постельного белья в плацкарт в качестве дополнительной услуги. При оформлении проездного документа в кассе о данной возможности должен рассказать кассир, пояснили в ФПК.

Новая система запущена в связи вступлением в силу с 1 сентября поправок в закон «О защите прав потребителей».

Москва, Анастасия Смирнова

