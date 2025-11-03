В Забайкалье четыре человека погибли в лобовом ДТП

Четыре человека погибли в ДТП с участием легковушки и погрузчика на трассе в Забайкальском крае. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

ДТП произошло на 347 км федеральной автодороги Р-297 «Амур» в Чернышевском районе. Автомобиль Nissan Expert из-за несоблюдения дистанции врезался в фронтальный погрузчик SHANTUI. На месте погибли водитель и трое пассажиров – мужчина и две женщины.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц).

Прокуратура Чернышевского района проводит проверку в связи с ДТП. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также правил охраны труда в организации, которой принадлежит погрузчик, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. Кроме того, надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного после аварии.

Чита, Наталья Петрова

