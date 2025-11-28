Рейс Иркутск – Москва экстренно сел в Перми

В аэропорту Перми совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Иркутска в Москву. На борту находилось158 человек. По данным ряда СМИ, причиной экстренной посадки могла стать возможная утечка топлива.

Ситуацию прокомментировала пресс-служба «Аэрофлота». «В соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов командир воздушного судна рейса SU1563 Иркутск – Москва за 28 ноября принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Перми в связи с индикацией повышенного расхода топлива», – отметили в авиакомпании. Там подчеркнули, что информация об утечке топлива не соответствует действительности.

Уточняется, что посадка выполнена штатно в 15:32 по местному времени (13:32 мск). Из Москвы уже направили резервный борт. Планируется, что он вылетит из Перми в Москву в 20:30 по местному времени (18:30 мск).

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

