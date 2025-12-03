Власти могут отказаться от строительства Северо-Сибирской магистрали

В России могут отказаться от строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Стоимость грандиозного инфраструктурного проекта оценили в 50 трлн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, отказаться от проекта решено из-за высокой стоимости. Затраты на строительство Севсиба оценены в 50 трлн рублей в первую очередь из-за сложных геологических условий. При этом инвестиционная программа ОАО РЖД была существенно сокращена.

Два года назад президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству представить доклад о Севсибе. Оценка целесообразности проекта была включена в план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года со сроком исполнения в 2025 году.

В ОАО РЖД сообщили, что в соответствии с поручениями направили свою позицию по поводу реализации данного проекта в Минтранс. В Минтрансе ситуацию со строительством Севсиба комментировать не стали.

По словам экспертов, Северо-Сибирская железнодорожная магистраль позволит привлечь на Северный морской путь (СМП)значительную часть грузов из Кузбасса, Хакасии, с Урала. Однако из-за мерзлотных условий затраты на реализацию проекта могут превысить 50 трлн рублей по итогам проектно-изыскательских работ.

Москва, Зоя Осколкова

