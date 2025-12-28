Десятки поездов задерживаются из-за схода локомотива в Ростове-на-Дону

Десятки поездов задерживаются из-за схода с рельсов локомотива грузового состава в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Авария произошла на перегоне Кизитеринка – Проточный сегодня ночью. В результате пострадавших нет. Движение поездов организовали по соседнему пути.

К восстановительным работам было привлечено более 160 работников СКЖД и пять единиц техники. К данному моменту ремонт завершен, движение осуществляется по двум путям.

«На данный момент на время более одного часа отстают от расписания 33 пассажирских поезда, включая шесть пригородных составов», – говорится в сообщении. Пассажиры поездов, задерживающихся в пути более четырех часов, обеспечены питанием, добавили в пресс-службе.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

