Из-за перекрытия Крымского моста задерживаются 12 поездов

Из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 28 января задерживаются 12 пассажирских поездов в направлении полуострова и обратно. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Так, на время от полутора до пяти с половиной часов в направлении Крыма задержаны семь пассажирских поездов: №8 Санкт-Петербург – Севастополь; №328 Кисловодск – Симферополь; №92 Москва – Севастополь; №316 Адлер – Симферополь; №196 Москва – Симферополь; №186 Тюмень – Симферополь; №28 Москва – Симферополь.

Еще пять пассажирских поездов задерживаются в пути следования со стороны полуострова: №67 Симферополь – Москва, №327 Симферополь – Кисловодск, №77 Симферополь – Санкт-Петербург, №195 Симферополь – Москва, №91 Севастополь – Москва.

Пассажиры поездов, задерживающихся на время более 4 часов, будут обеспечены бутилированной водой и питанием, отмечается в сообщении.

Движение по Крымскому мосту было приостановлено в 00:14 мск и возобновлено в 7:32 мск, следует из данных информационного канала о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Москва, Наталья Петрова

