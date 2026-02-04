В Мордовии из-за аварии на путях задерживаются пять пассажирских поездов

В Мордовии поезд столкнулся с грузовиком. Из-за аварии произошла задержка пяти пассажирских составов. Об этом сообщает Куйбышевская железная дорога.

ДТП случилось на регулируемом, обслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде на станции Потьма. Грузовик выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом, машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате автомобиль оказался зажат под локомотивом, повреждена кабина машиниста, вагоны с рельсов не сошли.

Отмечается, что водитель грузовика получил травмы. Пассажиры поезда и локомотивная бригада за медицинской помощью не обращались.

«ДТП стало причиной задержки следующих пассажирских поездов: №21 Ульяновск – Москва (на 2 часа 59 мин); №65 Тольятти – Москва (на 2 часа 16 минут); №31 Орск – Москва (на 2 часа 31 минуту); №14 Москва – Челябинск (на 1 час 44 минуты); №42 Москва – Саранск (на 1 час 13 минут)", – отмечается в сообщении.

Саранск, Зоя Осколкова

