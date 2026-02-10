Ан-24 экстренно сел в Бурятии из-за отказа двигателя

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил вынужденную посадку в аэропорту бурятского Нижнеангарска из-за отказа одного из двигателей. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По информации ведомства, воздушное судно выполняло санитарный рейс из Иркутска в Бодайбо.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Бодайбо воздушное судно благополучно приземлилось на запасной аэродром Нижнеангарск в 13:45 местного времени», – говорится в сообщении.

Байкало-Ангарской и Байкальской транспортными прокуратурами организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Восточно-Байкальский следственный отдел начал доследственную проверку по ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Нижнеангарск, Наталья Петрова

