В России отзывают более 33 тысяч автомобилей Kia из-за неисправностей

Российское представительство южнокорейского автоконцерна Kia отзывает в РФ 33 013 автомобилей Kia Rio третьего поколения (Qb), проданных в 2011-2018 годах. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.
Причиной отзыва стало возможное короткое замыкание в блоке предохранителей.
Согласно программе официального представителя Kia на российском рынке – ООО «КИА Россия и СНГ», на всех машинах планируется бесплатно заменить мультипредохранитель гидроэлектронного блока управления HECU и нанести корректный стикер на крышку блока предохранителей.
Москва, Анастасия Смирнова
