Над аэропортом Сочи замечен дым

Над аэропортом Сочи, который в последние дни регулярно закрывался на фоне атак украинских беспилотных летательных аппаратов, замечены клубы дыма. В администрации воздушной гавани заверили, что никаких ЧП не произошло.

«Уважаемые гости и жители города Сочи! Дым с территории аэропорта – это наши учения. Всё под контролем!» – говорится в телеграм-канале аэропорта.

В последний раз ограничения на полеты в аэропорту Сочи вводились ночью 19 марта и действовали около двух часов.

Сочи, Анастасия Смирнова

