В «Пулково» после ограничений на полеты задерживается 36 рейсов

После ограничений на полеты а петербургском аэропорту «Пулково» задерживается более чем на 2 часа 36 авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани по состоянию на 16:00 мск.
«Службы аэропорта делают всё, чтобы минимизировать ожидание и вернуть график в привычный ритм», – заверила администрация аэропорта
С момента открытия воздушного пространства и до 16:00 аэропорт обслужил порядка 70 рейсов и 9 тысяч пассажиров.
Перебои в работе «Пулково» с отправкой и приемом самолетов на фоне атак украинских беспилотников наблюдаются с ночи 25 марта.
Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова
