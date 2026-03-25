В «Пулково» после ограничений на полеты задерживается 36 рейсов

После ограничений на полеты а петербургском аэропорту «Пулково» задерживается более чем на 2 часа 36 авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани по состоянию на 16:00 мск.

«Службы аэропорта делают всё, чтобы минимизировать ожидание и вернуть график в привычный ритм», – заверила администрация аэропорта

С момента открытия воздушного пространства и до 16:00 аэропорт обслужил порядка 70 рейсов и 9 тысяч пассажиров.

Перебои в работе «Пулково» с отправкой и приемом самолетов на фоне атак украинских беспилотников наблюдаются с ночи 25 марта.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

