Восемь аэропортов России приостановили работу из-за угрозы атаки БПЛА

Росавиация сообщила о введении утром 15 апреля ограничений на полеты в аэропортах Ульяновска, Самары, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Уфы и Оренбурга. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве.

Ранним утром приостанавливали работу аэропорты Саратова и Пензы. Сейчас ограничения сняты.

Отметим, что в Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях объявлена угроза атаки беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube