Восемь аэропортов России приостановили работу из-за угрозы атаки БПЛА

Росавиация сообщила о введении утром 15 апреля ограничений на полеты в аэропортах Ульяновска, Самары, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Уфы и Оренбурга. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве.
Ранним утром приостанавливали работу аэропорты Саратова и Пензы. Сейчас ограничения сняты.
Отметим, что в Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях объявлена угроза атаки беспилотников.
Москва, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»