В Забайкалье перевернулся автобус: один пассажир погиб и 10 госпитализированы

Сегодня в дневное время в Забайкальском крае произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона, в аварии один человек погиб и еще более десяти получили травмы.

В ведомстве уточнили, что, согласно предварительным данным, водитель на 417 километре федеральной автодороги «Чита – Забайкальск» не справился с управлением, после чего автобус вылетел проезжей части и перевернулся.

По данным СК, водитель автобуса и 19 пассажиров обратились за медицинской помощью, из них более десяти человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Чита, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

