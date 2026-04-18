российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 18 апреля 2026, 22:33 мск

Новости Транспорт

Новости, Кратко, Популярное

В Забайкалье перевернулся автобус: один пассажир погиб и 10 госпитализированы

Фото: тг-канал Госавтоинспекции Забайкалья

Сегодня в дневное время в Забайкальском крае произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона, в аварии один человек погиб и еще более десяти получили травмы.

В ведомстве уточнили, что, согласно предварительным данным, водитель на 417 километре федеральной автодороги «Чита – Забайкальск» не справился с управлением, после чего автобус вылетел проезжей части и перевернулся.

По данным СК, водитель автобуса и 19 пассажиров обратились за медицинской помощью, из них более десяти человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Чита, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Дальний Восток, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,