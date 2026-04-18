В Забайкалье перевернулся автобус: один пассажир погиб и 10 госпитализированы

Сегодня в дневное время в Забайкальском крае произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона, в аварии один человек погиб и еще более десяти получили травмы.
В ведомстве уточнили, что, согласно предварительным данным, водитель на 417 километре федеральной автодороги «Чита – Забайкальск» не справился с управлением, после чего автобус вылетел проезжей части и перевернулся.
По данным СК, водитель автобуса и 19 пассажиров обратились за медицинской помощью, из них более десяти человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.
Чита, Анастасия Смирнова
