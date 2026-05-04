Мировые авиакомпании сократили 2 млн пассажирских мест из-за дефицита топлива

Авиаперевозчики по всему миру сокращают число рейсов из-за топливного кризиса. По словам экспертов, ведущие компании опасаются, что самолеты застрянут в других странах без возможности вернуться из-за нехватки авиакеросина. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно данным аналитической компании Cirium, с начала конфликта на Ближнем Востоке тысячи перелетов были отменены. За последние две недели общее количество доступных мест на рейсах всех авиакомпаний сократилось с 132 млн до 130 млн.

Ведущие перевозчики, среди которых Emirates, Etihad, Qatar, British Airways, United, China Air и ANA, перераспределяют маршрутную сеть так, чтобы устранить узкие места на международных направлениях. Некоторые компании перешли на использование самолетов меньшего размера или с более экономичным расходом топлива, чтобы сократить его потребление в условиях возможного дефицита. Другие, наоборот, объединяют несколько рейсов и задействуют более вместительный лайнер.

«Ни одна европейская авиакомпания не отправит самолет в Азию, чтобы удовлетворить спрос в странах Персидского залива, а потом обнаружить, что он застрял там без топлива для возвращения. Цены на авиатопливо всегда колебались, но я не думаю, что за все время моей работы мы хоть раз сталкивались с его дефицитом», – цитирует издание авиаэксперта Джона Стрикленда.

О сокращении числа перелетов и выделении дополнительного финансирования на закупку топлива заявили японские и американские компании. Больше всего отмененных рейсов за последние месяцы пришлось на долю немецкой Lufthansa.

По словам гендиректора ирландской авиакомпании Ryanair Майкла О'Лири, некоторые европейские перевозчики могут обанкротиться к осени, если цены на топливо останутся высокими в течение всего лета. Ранее Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что европейские авиакомпании могут столкнуться с перебоями в поставках топлива уже в начале июня, что приведет к нарушениям авиасообщения в летний период.

Москва, Зоя Осколкова

