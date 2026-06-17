В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются больше 100 рейсов

В аэропортах Краснодарского края в среду утром из-за ограничений на прием и отправку самолетов, вводившихся из-за угрозы атаки БПЛА, задерживаются более 100 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло авиагаваней Краснодара и Сочи.

Так, в аэропорту Краснодара на вылет и прилет, по состоянию на 9:50 мск, задерживаются 19 рейсов. С опозданием из воздушной гавани краевой столицы вылетят рейсы в Ереван, Москву, Сургут, Казань, Тюмень и Санкт-Петербург. На прилет задерживаются рейсы из Казани, Сочи, Астрахани, Москвы, Владикавказа, Стамбула и Санкт-Петербурга. Кроме того, отменены три рейса из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

В аэропорту Сочи задерживается 81 рейс. С опозданием вылетят из авиагавани рейсы в Ульяновск, Краснодар, Санкт-Петербург, Пермь, Омск, Уфу, Оренбург, Москву, Екатеринбург, Архангельск, Тюмень, Нижний Новгород, Казань, Самару, Челябинск, Саратов, Новосибирск, Нижнекамск, Тель-Авив, Красноярск и Кемерово.

С задержкой прибудут рейсы из Нижнего Новгорода, Перми, Новосибирска, Челябинска, Самары, Казани, Стамбула, Сыктывкара, Батуми, Ульяновска, Тюмени, Владикавказа, Астрахани, Саратова, Минвод, Екатеринбурга, Оренбурга, Уфы, Тбилиси, Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Красноярска и Саранска. В то же время в аэропорту Сочи отменены 15 рейсов из Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска, Душанбе и Стамбула.

Добавим, что в аэропорту Геленджика сегодня утром отменены 10 рейсов – из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и обратно.

В авиагавани Сочи с вечера 16 июня дважды вводили ограничения на полеты. Все три аэропорта Кубани возобновили работу после 8 часов утра 17 июня. В аэропорту Геленджика в 10 часов утра вновь введены ограничения на прием и отправку рейсов.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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