После атаки ВСУ на инфраструктуру перекрыта часть трассы «Новороссия»

В Запорожской области после атаки ВСУ перекрыт участок трассы Р-280 «Новороссия», сообщил губернатор Евгений Балицкий. Организован объезд.

«Киевский режим совершил очередное террористическое преступление против мирной инфраструктуры. В целях обеспечения безопасности дорожного движения временно ограничено движение с 317 км по 331 км автомобильной трассы Р-280 «Новороссия»», – написал глава региона в «Максе».

По словам Балицкого, объезд организован через села Приазовского и Приморского округов: Ботиево – Строгановка – Райновка – Орловка.

Губернатор призвал водителей и жителей региона учитывать перекрытие трассы «Новороссия» при планировании маршрутов, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Трасса «Новороссия» протяженностью свыше 600 км связывает Симферополь и Ростов-на-Дону и проходит по территориям Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и Ростовской области.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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