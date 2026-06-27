Не больше 30-60 литров на машину: в Сочи ввели топливные лимиты на АЗС

В Сочи ввели лимит на продажу топлива на заправках, сообщили в пресс-службе городской администрации. Власти объяснили решение повышенным спросом, связанным с увеличением потока туристов на автомобилях, а также искусственно созданным ажиотажем.

Ограничения действуют практически на всех крупных сетевых АЗС. На станциях «Роснефти» на одну машину отпускают до 50 литров бензина и до 250 литров дизтоплива, на АЗС «Лукойла» – до 20 литров бензина и до 60 литров дизеля, в сети «Газпром» и «Газпромнефть» – до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива. Отпуск топлива в тару ограничен.

В мэрии заверили, что необходимых запасов топлива в Сочи достаточно, и призвали водителей не поддаваться ажиотажу и не скупать горючее сверх необходимой нормы потребления.

По данным горадминистрации, из 58 АЗС в городе-курорте стабильно работают 45. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 доступен на всех работающих заправках, дизельное топливо – на 44 АЗС. Сегодня, 27 июня, временно не отпускают топливо восемь АЗС «Газпромнефти» и «НТК». Это связано с очередностью поставок: сначала топливо направляют на АЗС сети «Газпром», затем его отгружают партнерам в порядке очереди.

Сочи, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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