В ДНР после атаки БПЛА перекрыли мост на трассе «Новороссия»

На юге ДНР частично разрушен двухполосный мост в Новоазовске в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщил глава Новоазовского округа Василий Овчаров.

Мост связывает различные части Новоазовска и является важным для проезда по трассе «Новороссия».

Глава округа уточнил, что 17 беспилотников ВСУ самолетного типа ударили по мосту в ночь на понедельник, 29 июня. В результате атаки объект был частично разрушен, в связи с чем движение по мосту перекрыли. «Сейчас временно организовано движение по объездной через село Гусельщиково», – цитирует Овчарова ТАСС. По его словам, в Гусельщиково по мосту запустили реверсивное движение.

16 июня на мосту трассы «Новороссия» в Новоазовске организовывали реверсивное движение из-за повреждений после атаки БПЛА.

Донецк, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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